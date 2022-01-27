У четвер, 27 січня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція щодо підтримки України грузинським народом проти агресії Росії, а також про те, як Росія використовує російськомовне населення для ескалації конфлікту та про набір іноземних добровольців до лав української армії. Учасники: член парламенту Грузії, представник опозиції Нона Мамулашвілі; представник Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Левчук; командир Грузинського Легіону Мамука Мамулашвілі (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію обов'язкова. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.