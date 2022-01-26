У середу, 26 січня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Гроші проти закону: як великий бізнес ігнорує виконання судових рішень в Україні". Учасники: голова Асоціації приватних виконавців України, приватний виконавець Віталій Чепурний; заступник голови Асоціації приватних виконавців України, приватний виконавець Анатолій Телявський; юрист ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ-ВІП" Юрій Бурдай; заступник генерального директора з юридичних питань державного підприємства "СЕТАМ" Ярослав Деяк (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію є обов'язковою. Акредитація та додаткова інформація за тел. (093) 752-17-34, konstantinrubel@gmail.com (менеджер зі зв'язків із громадськістю Асоціації приватних виконавців України Костянтин Рубель).