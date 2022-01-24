Пресконференція за результатами дослідження КМІС щодо військової загрози з боку Росії та справи проти П.Порошенка

У понеділок, 24 січня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція заступника директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антона Грушецького на тему "Соціально-політична ситуація в Україні: результати соціологічного дослідження, січень 2022 року" за результатами всеукраїнського репрезентативного дослідження громадської думки жителів України, проведеного 20-21 січня 2022 року щодо воєнної загрози з боку Росії та справи проти П.Порошенка, а також про актуальні рейтинги на президентських та парламентських виборах (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію є обов'язковою. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.