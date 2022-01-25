Відео

13:30 25.01.2022

Політична агресія РФ до ОРДЛО

1 хв читати

У вівторок, 25 січня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Політична агресія РФ до ОРДЛО". Презентація двох аналітичних звітів: "Вибори в окупації" та "Поширення ідеології РФ в ОРДЛО". Учасники: адвокат, директор Східної правозахисної групи Віра Ястребова; правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський; журналіст, письменник, автор низки книжок з історії України Максим Бутченко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію є обов'язковою. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткову інформацію та матеріали прес-конференції можна отримати за тел. (099) 910-72-31 (Ксенія).

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена та новообраного віце-президента Камали Гарріс

У районі порту Бейрута пролунали два потужні вибухи, десятки людей постраждали

Американський пілотований корабель Crew Dragon успішно приводнився в Мексиканській затоці

На орбіту успішно стартував перший за дев'ять років американський космічний корабель з астронавтами

Усі винні в перестрілці в Броварах будуть жорстоко покарані - Аваков

ОСТАННЄ

Оператор космодрому в Атлантиці підтримав запуск українських ракет

Пресконференція за результатами дослідження КМІС щодо військової загрози з боку Росії та справи проти П.Порошенка

Які чинники формують ландшафт зимово-весняного політичного сезону 2022?

Неочікувані особливості сьогодення ДП "Адміністрація морських портів України"

Три тижні з РРО: політ ненормальний

Різкий політичний старт року. Що чекає на Україну – ззовні та зсередини

Масові обшуки в Чернігові - політичний тиск на місцеве самоврядування

Підсумки 2021 року: стан водних ресурсів Столичного регіону. Результати перевірок Держекоінспекцією підприємств-забруднювачів Києва та області

Централізоване опалення. Тариф проти ціни. Що ми отримуємо в платіжках і чому?

Буремний 2021 рік. Підсумки та прогнози на рік 2022

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА