У вівторок, 25 січня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Політична агресія РФ до ОРДЛО". Презентація двох аналітичних звітів: "Вибори в окупації" та "Поширення ідеології РФ в ОРДЛО". Учасники: адвокат, директор Східної правозахисної групи Віра Ястребова; правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський; журналіст, письменник, автор низки книжок з історії України Максим Бутченко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію є обов'язковою. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткову інформацію та матеріали прес-конференції можна отримати за тел. (099) 910-72-31 (Ксенія).