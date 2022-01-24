Відео

11:30 24.01.2022

Які чинники формують ландшафт зимово-весняного політичного сезону 2022?

1 хв читати

У понеділок, 24 січня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Які чинники формують ландшафт зимово-весняного політичного сезону 2022?". Учасники: політолог Тарас Загородній; директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко; директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію обов'язкова. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена та новообраного віце-президента Камали Гарріс

У районі порту Бейрута пролунали два потужні вибухи, десятки людей постраждали

Американський пілотований корабель Crew Dragon успішно приводнився в Мексиканській затоці

На орбіту успішно стартував перший за дев'ять років американський космічний корабель з астронавтами

Усі винні в перестрілці в Броварах будуть жорстоко покарані - Аваков

ОСТАННЄ

Неочікувані особливості сьогодення ДП "Адміністрація морських портів України"

Три тижні з РРО: політ ненормальний

Різкий політичний старт року. Що чекає на Україну – ззовні та зсередини

Масові обшуки в Чернігові - політичний тиск на місцеве самоврядування

Підсумки 2021 року: стан водних ресурсів Столичного регіону. Результати перевірок Держекоінспекцією підприємств-забруднювачів Києва та області

Централізоване опалення. Тариф проти ціни. Що ми отримуємо в платіжках і чому?

Буремний 2021 рік. Підсумки та прогнози на рік 2022

Підсумки року: як змінилася ситуація на ринку заробітних плат у українському IT-сегменті

Що потрібно знати про діалог щодо Green Deal між ЄС та Україною?

Каса в смартфоні – єдина успішна детінізаційна реформа 2021 року - Форум ЕВА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА