У вівторок, 18 січня, о 12.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться брифінг виконувача обов'язків голови ДП "Адміністрація морських портів України" Олександра Голодницького на тему "Неочікувані особливості сьогодення ДП "Адміністрація морських портів України" (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію обов'язкова. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за телефоном (048) 775-90-08 (Олена Гіряєва).