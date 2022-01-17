Різкий політичний старт року. Що чекає на Україну – ззовні та зсередини

У понеділок, 17 січня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Різкий політичний старт року. Що очікує на Україну – ззовні та зсередини". Учасники: керівник Фонду "Українська політика"/UP Foundation, історик, політолог Кость Бондаренко; директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко; директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію є обов'язковою. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.