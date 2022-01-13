У четвер, 13 січня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбудеться пресконференція на тему "Масові обшуки в Чернігові - політичний тиск на місцеве самоврядування". Учасники: міський голова Чернігова Владислав Атрошенко; лідер партії "УДАР", міський голова Києва Віталій Кличко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію є обов'язковою. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.