У середу, 22 грудня об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Підсумки 2021 року: стан водних ресурсів Столичного регіону. Результати перевірок Держекоінспекцією підприємств-забруднювачів Києва та області". Учасники: начальник Державної екологічної інспекції Столичного округу Павло Іванов; заступник начальника Державної екологічної інспекції Столичного округу Андрій Вагін (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежена, наявність ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію є обов'язковою. Акредитація журналістів за тел. (099) 231-38-12 (Каріна Конопленко, ДЕІ Столичного округу).