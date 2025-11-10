Дискусія на тему "Глобалізація російсько-української війни"

У понеділок, 10 листопада, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Глобалізація російсько-української війни".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; доктор політичних наук, експерт Аналітичного Центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.