Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Виклики для бізнесу при працевлаштуванні під час війни: рішення для кадрового ринку завдяки навчанню та перекваліфікації"

У вівторок, 7 жовтня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Виклики для бізнесу при працевлаштуванні під час війни: рішення для кадрового ринку завдяки навчанню та перекваліфікації". Організатор: Фонд розвитку підприємництва.

Учасники: голова Правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон; заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній; заступниця директора департамента реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник; радник по впровадженню проєктів GIZ Микита Кулешов; генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк; директор по роботі з персоналом агрохолдингу "Астарта-Київ" Світлана Мозгова; модератор - перший заступник голови Правління Фонду розвитку підприємництва Валерій Майборода (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Акредитація журналістів обов'язкова до 17.00 6 жовтня 2025 року, для підтвердження необхідно вказати ім’я, прізвище, назву видання, контактний телефон на мейл [email protected].

