10:30 09.10.2025

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Супермаркет Рішень" - платформа, яка об’єднала громади, бізнес і міжнародних партнерів"

У четвер, 9 жовтня, о 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція голови Асоціації малих міст України Павла Козирєва на тему "Супермаркет Рішень" - платформа, яка об’єднала громади, бізнес і міжнародних партнерів".

Буде презентовано інфраструктуру швидкої комунікації з громадами - "Супермаркет Рішень". Національна платформа поєднує муніципалітети, органи влади, бізнес, донорів та експертів, забезпечуючи системну співпрацю та якісний зворотний зв’язок (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

