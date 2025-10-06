Інтерфакс-Україна
Відео
11:30 06.10.2025

Про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Про що свідчить аналіз показників проєкту Державного бюджету на наступний рік"

1 хв читати
У понеділок, 6 жовтня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Про що свідчить аналіз показників проєкту Державного бюджету на наступний рік".

Учасники: економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

