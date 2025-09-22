Пресконференція на тему "Мінветеранів вводить в оману Комітет Бернської конвенції стосовно вирубки Мархалівського лісу під військове кладовище"

У понеділок, 22 вересня, о 10.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Мінветеранів вводить в оману Комітет Бернської конвенції стосовно вирубки Мархалівського лісу під військове кладовище".

Учасники: мешканки села Мархалівка, представниці НГО "Мархалівка. Підтримка" Надія Коваленко та Вікторія Чеченкова; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

