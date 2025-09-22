Інтерфакс-Україна
Відео
11:30 22.09.2025

Дискусія на тему "Чи переходить війна в "ендшпіль?"

1 хв читати
Дискусія на тему "Чи переходить війна в "ендшпіль?"

У понеділок, 22 вересня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи переходить війна в "ендшпіль?".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Пресконференція на тему "Мінветеранів вводить в оману Комітет Бернської конвенції стосовно вирубки Мархалівського лісу під військове кладовище"

Авто з військовими та воєнкором "5 каналу" підірвалося на ворожій магнітній міні під Покровськом, всі живі

Посилення енергетичної стійкості громад шляхом впровадження розподіленої генерації в Україні

Історія як зброя в контексті сучасної агресії та викликів для України та Європи

Створення Національної асоціації лобістів України - початок прозорої європейської практики лобіювання в Україні

Про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Перспективи загальних виборів в Україні"

Ініціативи МОН та їх наслідки

Пацієнтські організації просять державу розблокувати ресурси для закупівлі інноваційних ліків для пацієнтів з онкологічними та орфанними захворюваннями

Відгомін війни: 11-річний музикант, який народився перед початком війни в Україні, виконує композицію Баха, як попередження про загрози для дітей у світі

Дискусія на тему "Чи наближається кінець війни?"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА