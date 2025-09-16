Інтерфакс-Україна
Відео
14:00 16.09.2025

Історія як зброя в контексті сучасної агресії та викликів для України та Європи

1 хв читати
Історія як зброя в контексті сучасної агресії та викликів для України та Європи

У вівторок, 16 вересня, о 14.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія тему "Історія як зброя в контексті сучасної агресії та викликів для України та Європи".

Організатори - Український безпековий клуб, Консервативна Платформа та Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA за сприяння Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Учасники: голова Українського безпекового клубу, керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко; координатор ініціативної групи зі створення Громадсько-військового руху, ветеран російсько-української війни, експерт Українського безпекового клубу Олексій Івашин; кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, президент благодійного громадського фонду "Літопис УПА" ім. Володимира Макара Микола Посівнич (онлайн); кандидат політичних наук, директор недержавного аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень", військовослужбовець ЗСУ Юрій Олійник; військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк; голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за тел. (063) 765-90-85, [email protected] (Юрій Гончаренко).

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Створення Національної асоціації лобістів України - початок прозорої європейської практики лобіювання в Україні

Посилення енергетичної стійкості громад шляхом впровадження розподіленої генерації в Україні

Про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Перспективи загальних виборів в Україні"

Ініціативи МОН та їх наслідки

Пацієнтські організації просять державу розблокувати ресурси для закупівлі інноваційних ліків для пацієнтів з онкологічними та орфанними захворюваннями

Відгомін війни: 11-річний музикант, який народився перед початком війни в Україні, виконує композицію Баха, як попередження про загрози для дітей у світі

Дискусія на тему "Чи наближається кінець війни?"

Синьо-жовті над Слобожанщиною: до Дня Прапора України безпілотники підняли стяг над Горналью та Гуєво

34-ий День Незалежності України: чи вдасться відстояти суверенітет держави?

Як діяльність та бездіяльність правоохоронців впливає на відбудову, інвестиційний клімат, обороноздатність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА