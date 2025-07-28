Інтерфакс-Україна
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11:02 28.07.2025

Круглий стіл на тему "Свобода для бізнесу та нові інвестиційні можливості: як уряд, регіони та бізнес запускають відновлення"

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У понеділок, 28 липня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна"  (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться круглий стіл на тему "Свобода для бізнесу та нові інвестиційні можливості: як уряд, регіони та бізнес запускають відновлення".

Учасники:

модератор, засновник і голова Advanter Group Андрій Длігач;
заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів;
голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник;
представниця компанії "Метінвест СічСталь" Тетяна Скрипка;
директор зі звʼязків з органами державної влади в Україні (Unimot S.A.) Назарій Волянський;
СЕО компанії "Власне місто" Ярослав Корніяченко;
директор TAS-Logistic Володимир Іващенко;
концептуаліст, візіонер будівельної галузії, засновник компанії "HutJet" Сергій Самусєв;
адвокат, громадський діяч, депутат Київради 7-го і 8-го скликань Владислав Михайленко;
голова підкомітету з питань регіонального економічного співробітництва і торгівлі Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Олександр Маріковський;
засновник УкрІнвестКлуб, експерт з дохідної нерухомості Дмитро Карпіловський;
директор інвестиційного департаменту компанії "Тервін" Євген Савченко.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів за посиланням: https://forms.gle/fVfWHh7omqsb5vv27.

 

 

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