Круглий стіл на тему "Свобода для бізнесу та нові інвестиційні можливості: як уряд, регіони та бізнес запускають відновлення"
У понеділок, 28 липня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться круглий стіл на тему "Свобода для бізнесу та нові інвестиційні можливості: як уряд, регіони та бізнес запускають відновлення".
Учасники:
модератор, засновник і голова Advanter Group Андрій Длігач;
заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів;
голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник;
представниця компанії "Метінвест СічСталь" Тетяна Скрипка;
директор зі звʼязків з органами державної влади в Україні (Unimot S.A.) Назарій Волянський;
СЕО компанії "Власне місто" Ярослав Корніяченко;
директор TAS-Logistic Володимир Іващенко;
концептуаліст, візіонер будівельної галузії, засновник компанії "HutJet" Сергій Самусєв;
адвокат, громадський діяч, депутат Київради 7-го і 8-го скликань Владислав Михайленко;
голова підкомітету з питань регіонального економічного співробітництва і торгівлі Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Олександр Маріковський;
засновник УкрІнвестКлуб, експерт з дохідної нерухомості Дмитро Карпіловський;
директор інвестиційного департаменту компанії "Тервін" Євген Савченко.
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Акредитація журналістів за посиланням: https://forms.gle/fVfWHh7omqsb5vv27.