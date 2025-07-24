Інтерфакс-Україна
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14:30 24.07.2025

Про засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему "Проблеми відбудови Київщини: які особливості відновлення деокупованих територій, ліквідації наслідків руйнувань та будівництва житла для ВПО і ветеранів"

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У четвер, 24 липня, о 15.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему "Проблеми відбудови Київщини: які особливості відновлення деокупованих територій, ліквідації наслідків руйнувань та будівництва житла для ВПО і ветеранів".

Учасники:
сільський голова Гатного, керівник Київського обласного регіонального відділення Всеукраїнської Асоціації ОТГ Олександр Паламарчук;
голова ГО "Всеукраїнське об’єднання позаштатних (громадських) інспекторів архітектурно-будівельного контролю" Сергій Возний;
міський голова Броварів Ігор Сапожко;
соціолог, засновник компанії "Актив Груп" Андрій Єременко;
]ветеран ЗСУ, підприємець, лідер Білоцерківського корпусу добровольців Олександр Магдич.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

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