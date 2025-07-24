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11:07 24.07.2025

Про "круглий стіл" у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Гуманітарна діяльність у війні: захист персоналу, інновації та вплив на світову політику"

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Про "круглий стіл" у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Гуманітарна діяльність у війні: захист персоналу, інновації та вплив на світову політику"

У четвер, 24 липня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться "круглий стіл" на тему "Гуманітарна діяльність у війні: захист персоналу, інновації та вплив на світову політику".

Учасники:
модератор - директорка Альянсу Українських Організацій Громадянського Суспільства Міла Леонова;
керівник напряму взаємодії з органами влади Альянсу Українських організацій громадянського суспільства Олена Волкова;
заступниця директора Гуманітарної платформи НУО в Україні Олександра Буглак;
директор Protect Humanitarians Олів'є Вандікастіле (Olivier Vandecasteele);
керівник гуманітарної допомоги в Україні Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва Серж Умов;
заступник генерального директора з розвитку програм та інновацій Товариства Червоного Хреста України Ілля Клецьковський;
керівниця програми з надання психологічної та психосоціальної підтримки Карітас України Ірина Максименко;
членкиня правління Благодійного фонду "Схід СОС" Оксана Куянцева;
віце-президентка зі стратегічних партнерств Фонду Східна Європа Віра Недзведська;
заступник директора International NGO Safety Organization Юзеф Ланг (Jozef Lang);
засновник та директор Місії Харків Росс Скавронський (Ross Skowronski);
координатор програм гуманітарної допомоги, посольство Швейцарії в Україні Олег Масик.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за тел. (097)795-03-00; електронна пошта [email protected] (контактна особа для ЗМІ - Олена Волкова).

 

 

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