Інтерфакс-Україна
Відео
14:13 25.06.2025

Пресконференція на тему "Відповідальність Росії за війну проти України: юридичні механізми"

1 хв читати

У четвер, 26 червня, о 12.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Відповідальність Росії за війну проти України: юридичні механізми".

Буде презентовано аналітичну доповідь про стан і перспективи притягнення керівництва Російської Федерації до відповідальності за злочин агресії та воєнні злочини в Україні, буде представлено аналіз процесу створення міжнародного трибуналу, справ у Міжнародному кримінальному суді і Міжнародному суді ООН, документування воєнних злочинів.

Учасники прес-конференції – експерти аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких, Дмитро Левусь, Петро Олещук, Ігор Попов (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Дискусія тему "Advance Truth Strategy (ATS) як елемент інформаційної оборони: протидія російському впливу та формування позитивного іміджу України в Європі та США"

Про дискусію на тему "Динаміка суспільно-політичних настроїв українців під час війни"

Про презентацію дослідження та круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ватна Україна. Наративи, обличчя, перспективи"

Пресконференція щодо програми фінансування для благодійних та громадських організацій в Україні за підтримки МЗС Німеччини

Місія ПОВЕРНЕННЯ: ментальна підтримка військових, ветеранів і їхніх родин

Пресконференція на тему "Три стовпи майбутнього економічного відродження України: точка зору партії "Сила нації"

Пресконференція на тему "Що думають українці про ініціативи у сфері боротьби з курінням - результати опитування"

Спецоперація "Павутина": унікальні кадри підготовки

До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вибори президента Польщі: результати та наслідки для України"

Автомобіль УЧХ натрапив на міну під час евакуації людей на Сумщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА