Дискусія тему "Advance Truth Strategy (ATS) як елемент інформаційної оборони: протидія російському впливу та формування позитивного іміджу України в Європі та США"

У вівторок, 17 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія тему "Advance Truth Strategy (ATS) як елемент інформаційної оборони: протидія російському впливу та формування позитивного іміджу України в Європі та США".

Учасники: голова Українського безпекового клубу, ГО "Фонд сприяння демократії" Юрій Гончаренко; координатор ініціативної групи зі створення Громадсько-військового руху, ветеран російсько-української війни, експерт Українського безпекового клубу Олексій Івашин; спеціаліст з інформаційного впливу та дослідник інформаційної оборони Сергій Дем'янов (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за тел. (063) 765-90-85, [email protected] (Юрій Гончаренко).