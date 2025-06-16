Інтерфакс-Україна
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11:30 16.06.2025

Про дискусію на тему "Динаміка суспільно-політичних настроїв українців під час війни"

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У понеділок, 16 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Динаміка суспільно-політичних настроїв українців під час війни".

Учасники: виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

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