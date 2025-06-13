Про презентацію дослідження та круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ватна Україна. Наративи, обличчя, перспективи"

У п'ятницю, 13 червня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться презентація дослідження та круглий стіл на тему "Ватна Україна. Наративи, обличчя, перспективи", дослідження проведене аналітичним центром "Ділова столиця".

Питання до обговорення: скільки в Україні симпатиків Росії і кому вони довіряють; які наративи просуває РФ в українському суспільстві; чи можливий в Україні грузинський сценарій?

Учасники: керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко; експерт Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Володимир Нагірний; експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Попов (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.