Інтерфакс-Україна
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10:19 13.06.2025

Про презентацію дослідження та круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ватна Україна. Наративи, обличчя, перспективи"

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У п'ятницю, 13 червня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться презентація дослідження та круглий стіл на тему "Ватна Україна. Наративи, обличчя, перспективи", дослідження проведене аналітичним центром "Ділова столиця".

Питання до обговорення: скільки в Україні симпатиків Росії і кому вони довіряють; які наративи просуває РФ в українському суспільстві; чи можливий в Україні грузинський сценарій?

Учасники: керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко; експерт Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Володимир Нагірний; експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Попов (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

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