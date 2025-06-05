Місія ПОВЕРНЕННЯ: підтримка ветеранів і їхніх сімей

ПОВЕРНЕННЯ — це загальнонаціональний проєкт, заснований подружжям українських філантропів Віктором та Оленою Пінчуками.

Проєкт охоплює два ключові напрями: створення всеукраїнської мережі центрів ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ, де військові, ветерани та їхні родини зможуть отримати безоплатну допомогу. А також впровадження освітніх програм світового рівня для фахівців у сфері ментального здоров’я — зокрема психіатрів, психологів і психотерапевтів — з метою забезпечення ефективного й доказового лікування і психологічної підтримки.

Детальніше про проєкт – на сайті https://povernennya.org/

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