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12:30 05.06.2025

Пресконференція на тему "Три стовпи майбутнього економічного відродження України: точка зору партії "Сила нації"

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Пресконференція на тему "Три стовпи майбутнього економічного відродження України: точка зору партії "Сила нації"

У четвер, 5 червня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Три стовпи майбутнього економічного відродження України: точка зору партії "Сила нації".

Учасники: засновник та керівник партії "Сила нації", керівник громадської організації "Захист і допомога", фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Пелюховський; голова УВО (українська військова організація) СПАС-23: засновник дискусійного клубу НЕП Володимир Волков; політичний аналітик, спеціаліст з управління репутацією, член Національної спілки журналістів України Олександр Кондратенко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (096) 551-51-51, [email protected].

 

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