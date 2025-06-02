Інтерфакс-Україна
Відео
11:30 02.06.2025

До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вибори президента Польщі: результати та наслідки для України"

1 хв читати
До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вибори президента Польщі: результати та наслідки для України"
Фото: Vitrina.pl

У понеділок, 2 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Вибори президента Польщі: результати та наслідки для України".

Учасники:

кандидат політичних наук, керівник проєкту "Інформаційна оборона Фонду "Відкрита політика", ексміністр молоді та спорту України (2014-2019 рр.) Ігор Жданов;

кандидат наук, політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.

Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Автомобіль УЧХ натрапив на міну під час евакуації людей на Сумщині

Круглий стіл на тему "Шляхи зміцнення суспільної стійкості України: експертиза на основі цінностей".

Про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи є ознаки наближення миру?"

Третя штурмова показала у відео знищення окупантів дронами від киян

"Хартія" провела успішну операцію з евакуації пораненого на НРК

Скандал щодо незаконного будівництва військового меморіального цвинтаря на Смарагдовій мережі поширився до Європи

Умєров: ми здатні продовжувати боротьбу, але ми хочемо завершити війну

Одна за трьох: як живе та працює українська медсестра. Презентація дослідження

Дискусія в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Україна в системі координат нового світового порядку"

17-й Щорічний Київський Безпековий Форум

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА