До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вибори президента Польщі: результати та наслідки для України"
У понеділок, 2 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Вибори президента Польщі: результати та наслідки для України".
Учасники:
кандидат політичних наук, керівник проєкту "Інформаційна оборона Фонду "Відкрита політика", ексміністр молоді та спорту України (2014-2019 рр.) Ігор Жданов;
кандидат наук, політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда;
політичний експерт Костянтин Матвієнко;
політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.
Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна".
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