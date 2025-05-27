Інтерфакс-Україна
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10:29 27.05.2025

Круглий стіл на тему "Шляхи зміцнення суспільної стійкості України: експертиза на основі цінностей".

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Круглий стіл на тему "Шляхи зміцнення суспільної стійкості України: експертиза на основі цінностей".

У вівторок, 27 травня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Шляхи зміцнення суспільної стійкості України: експертиза на основі цінностей".

Учасники:

голова Українського безпекового клубу, ГО "Фонд сприяння демократії" Юрій Гончаренко;
народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін;
координатор ініціативної групи ГО "Громадсько-військовий рух" Олексій Івашин;
представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов (очікується підтвердження);
представниця Фонду Ганнса Зайделя в Україні Олена Максимова (онлайн);
голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко;
представник БО "Фонд дослідження майбутнього" Сергій Дем’янов та інші експерти у сферах безпеки, політики та соціального розвитку (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Організатори - Консервативна Платформа (спільний проєкт ГО "Фонд сприяння демократії" та Фонду Ганнса Зайделя в Україні) у партнерстві з Українським безпековим клубом.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Вхід журналістів за попередньою акредитацією https://forms.office.com/e/3QVFUv7n9V.

Додаткова інформація за тел. (063) 765-90-85, [email protected] (Юрій Гончаренко).

 

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