Інтерфакс-Україна
Відео
13:45 26.05.2025

Про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи є ознаки наближення миру?"

1 хв читати
Про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи є ознаки наближення миру?"

У понеділок, 26 травня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Чи є ознаки наближення миру?".

Учасники: керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Третя штурмова показала у відео знищення окупантів дронами від киян

"Хартія" провела успішну операцію з евакуації пораненого на НРК

Скандал щодо незаконного будівництва військового меморіального цвинтаря на Смарагдовій мережі поширився до Європи

Умєров: ми здатні продовжувати боротьбу, але ми хочемо завершити війну

Одна за трьох: як живе та працює українська медсестра. Презентація дослідження

Дискусія в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Україна в системі координат нового світового порядку"

17-й Щорічний Київський Безпековий Форум

Криза "старих" політичних сил і перспективи для нової України

Інвестиції в Україну: розмінування та відновлення постраждалих територій

До відома: про пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА