Інтерфакс-Україна
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10:00 20.05.2025

Скандал щодо незаконного будівництва військового меморіального цвинтаря на Смарагдовій мережі поширився до Європи

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Скандал щодо незаконного будівництва військового меморіального цвинтаря на Смарагдовій мережі поширився до Європи

У вівторок, 20 травня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Скандал щодо незаконного будівництва військового меморіального цвинтаря на Смарагдовій мережі поширився до Європи".

Учасники:  мешканки села Мархалівка, представниці НГО "Мархалівка. Підтримка" Надія Коваленко та Вікторія Чеченкова; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

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