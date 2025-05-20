Скандал щодо незаконного будівництва військового меморіального цвинтаря на Смарагдовій мережі поширився до Європи

У вівторок, 20 травня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Скандал щодо незаконного будівництва військового меморіального цвинтаря на Смарагдовій мережі поширився до Європи".

Учасники: мешканки села Мархалівка, представниці НГО "Мархалівка. Підтримка" Надія Коваленко та Вікторія Чеченкова; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.