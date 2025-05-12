Інтерфакс-Україна
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13:30 12.05.2025

Одна за трьох: як живе та працює українська медсестра. Презентація дослідження

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Одна за трьох: як живе та працює українська медсестра. Презентація дослідження

У понеділок, 12 травня, о 14.00 в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл до Міжнародного дня медичної сестри на тему "Одна за трьох: як живе та працює українська медсестра. Презентація дослідження".

Буде презентовано результати масштабного дослідження щодо умов праці, навантаження, оплати та правового захисту українських медсестер; учасники розкажуть про перевантаження персоналу в лікарнях і відсутність нормативу на кількість пацієнтів на одну медсестру; роботу у зонах бойових дій та складних умовах; емоційне вигорання та низькі заробітні плати; правовий вакуум у захисті медичних працівниць.

Учасники: голова Ради ГО "Медичний рух "Будь Як Ми" Оксана Слободяна; авторки дослідження Оксана Дутчак, Олена Ткаліч, Наталія Ломоносова; юристи, правозахисники Роксолана Лемик та Віталій Дудін (уточнюється); медсестра у зоні бойових дій Ганна Жадан; медсестра екстреної служби Олена Стешенко; медсестра освіти Тетяна Гнатів; активістка ГО "Медичний рух "Будь Як Ми", рентгенлаборантка Антоніна Шацило; практикуючі медсестри з різних регіонів України, активістки ГО "Медичний рух "Будь Як Ми" Руслана Мазуренок, Ольга Лисивець, Лариса Матрашак; модераторка Юлія Ліпіч-Кочірка (вул. Рейтарська, 8/5А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (097) 484-64-96.
 

 

 

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