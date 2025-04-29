Інтерфакс-Україна
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10:00 29.04.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Мінветеранів хоче вдруге проcувати через Кабмін незаконну постанову про рубку у Мархалівському лісі"

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У вівторок, 29 квітня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Мінветеранів хоче вдруге просувати через Кабмін незаконну постанову про рубку у Мархалівському лісі".

Учасники: мешканка села Мархалівка, представниця НГО "Мархалівка. Підтримка" Людмила Морозова; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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