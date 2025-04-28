Інтерфакс-Україна
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11:30 28.04.2025

Дискусія на тему "Трамп і вакуум світової безпеки"

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Дискусія на тему "Трамп і вакуум світової безпеки"

У понеділок, 28 квітня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Трамп і вакуум світової безпеки".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; доктор політичних наук, експерт Аналітичного Центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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