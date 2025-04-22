Чи залишиться Україна аграрною країною при претензіях Фонду держмайна до земель Національної академії аграрних наук України

У вівторок, 22 квітня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Чи залишиться Україна аграрною країною при претензіях Фонду держмайна до земель Національної академії аграрних наук України".

Учасники: директор ДП ДГ "Шевченківське" Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Олег Балагура; директор Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН Олександр Корнійчук; директорка Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла НААН Наталія Буняк; директор Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН Віталій Кабанець (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

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