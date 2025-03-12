Відео

14:43 12.03.2025

Про діабет без фатальних помилок

2 хв читати
Про діабет без фатальних помилок

У четвер, 13 березня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна"  (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Про діабет без фатальних помилок" щодо ролі ЗМІ у поширенні достовірних (науково обґрунтованих) знань про діабет.

Буде презентовано YouTube канал Української діабетичної федерації "Ти не один" та "Школу діабету для журналістів та блогерів", тема першого випуску до Всесвітнього дня нирки "Захистіть серце та нирки: дізнайтеся, чому діабет значно підвищує ризик серцевих захворювань та хронічної ниркової недостатності".

Запрошні учасники:

виконавчий директор Української діабетичної федерації, заслужений лікар України, к.м.н. Наталія Кожан (Епідеміологія діабету: фактор війни);

народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва (Роль держави та науки  як головні чинники впливу на стан діабетичної допомоги) – очікується підтвердження;

почесний президент Української діабетичної федерації Богдан Бенюк (Не лише пропаганда здорового способу життя. Роль ЗМІ у формуванні свідомого ставлення до діабету);

генеральний директор Інноваційної платформи CheckEye Кирило Гончарук (Діджиталізація + діабет: споживай інновації розумно);

доктор медичних наук, лікар вищої категорії, старший науковий співробітник, керівник відділу діабетології Державної установи "Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН України" Любов Соколова;

модератор - голова ради Української діабетичної федерації Валентина Очеретенко.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 385-80-88.

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Суд визнав незаконним виділення Мархалівського лісу для військового меморіального цвинтаря

Центр протидії дезінформації: ми захоплюємося не лише красою та ніжністю жінок, а й їхньою силою та відвагою

Три роки окупації Запорізької АЕС: деградація обладнання та загрози ядерної та радіаційної безпеки для світу

Забудовники хочуть через суд знищити заказник "Осокорківські луки

Дискусія на тему "Чи прискорився рух до миру?"

Державне партнерство та інвестиції у відновлення територій. Як залучати українських виробників будівельних матеріалів до процесу відновлення

Forbes Woman 2025: лідерки сучасної Україні

Унаслідок атаки БпЛА загинула журналістка Тетяна Кулик та хірург Павло Іванчов

"Круглий стіл" на тему  "Суспільно-політичні настрої українців"

Радикальна зміна зовнішньої і внутрішньої політичної ситуації. Які подальші сценарії?

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА