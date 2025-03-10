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12:18 10.03.2025

Суд визнав незаконним виділення Мархалівського лісу для військового меморіального цвинтаря

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Суд визнав незаконним виділення Мархалівського лісу для військового меморіального цвинтаря

У вівторок, 11 березня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А)  розпочнеться пресконференція на тему "Суд визнав незаконним виділення Мархалівського лісу для військового меморіального цвинтаря".

Учасники:

юрист Київського еколого-культурного центру Юлія Рибіцька;
мешканка села Мархалівка, представниця НГО "Мархалівка. Підтримка" Людмила Морозова;
директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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