У вівторок, 11 березня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Суд визнав незаконним виділення Мархалівського лісу для військового меморіального цвинтаря".

Учасники:

юрист Київського еколого-культурного центру Юлія Рибіцька;

мешканка села Мархалівка, представниця НГО "Мархалівка. Підтримка" Людмила Морозова;

директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.