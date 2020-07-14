"Київстар" запустив оплату за електроенергію з мобільного рахунку для Львова та Львівської області

Мобільний оператор компанія "Київстар" запустила послугу з оплати рахунків за електроенергію для клієнтів "Львівенергозбуту" у Львові та Львівській області з мобільного рахунку через SMS-повідомлення без комісії.

Як зазначено в повідомленні оператора у вівторок, у такий спосіб заплатити за електроенергію зможуть абоненти наперед оплаченого зв'язку, користувачі смартфонів і кнопкових телефонів.

"Кількість користувачів мобільним рахунком як безготівковим гаманцем в Україні постійно зростає. Наприклад, за останній рік, із березня 2019 до березня 2020 року, користування послугами оплати з мобільного рахунку зросло вп'ятеро. Ми відповідаємо на цей попит і спільно з партнерами постійно поповнюємо каталог цікавими та затребуваними мобільними фінансовими сервісами "Київстар", – зазначив директор департаменту мобільних фінансових сервісів Сергій Коптік.

Починаючи з липня клієнтам "Львівенергозбуту", які є абонентами "Київстар", раз на місяць з номера 5959 надходитиме SMS із готовим до оплати рахунком за електроенергію, який можна сплатити з мобільного рахунку без комісії.

Щоб сплатити, абонент має відправити у відповідь SMS-повідомлення з цифрою 1, плата за відправлення SMS не стягується.

"Спільно з "Київстар" "Львівенергозбут" задовольнив актуальну потребу сотень тисяч людей у період карантину: вони зможуть користуватися звичними послугами і сплачувати за них, не виходячи з дому. Я упевнений, що ця кооперація стане успішним прикладом розробки і впровадження корисних для клієнтів технологій і сервісів", - вважає директор ТОВ "Львівенергозбут" Костянтин Ющак.

За допомогою мобільного рахунку "Київстар" уже можна сплатити понад 3 тис. послуг, серед них - оплата комунальних платежів, проїзду в громадському транспорті, переказ грошей, послуги страхування, а також оплата штрафів за порушення Правил дорожнього руху.

Послуги оплати за допомогою мобільного рахунку надаються на базі електронних грошей Національної платіжної системи "Простіp" у партнерстві з АТ "Альфа-Банк".