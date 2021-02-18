"Київстар" у 2020 році збільшив дохід на 12,4%, EBITDA - на 15,6%

Чистий дохід АТ "Київстар" за підсумками 2020 року становить 25,158 млрд грн, що на 12,4% більше, ніж за 2018 рік.

Згідно з повідомленням компанії, дохід оператора від надання послуг мобільного зв'язку зріс на 12% - до 23,418 млрд грн, від надання послуг фіксованого зв'язку - на 18,7%, до 1,602 млрд грн.

Крім того, показник EBITDA минулого року збільшився на 15,6% і становить 16,979 млрд грн, при цьому маржа EBITDA зросла на 1,9 процентних пункта - до 67,5%.

Капітальні витрати "Київстару" (за винятком плати за оренду та ліцензії) за рік зросли на 22,1% і становлять 4,851 млрд грн.

Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора за підсумками четвертого кварталу 2020 року скоротилася на 1,3% порівняно з аналогічним періодом 2019 року - до 25,9 млн, тоді як кількість абонентів фіксованого зв'язку зросла на 10,9% - до 1,1 млн.

"Послугами мобільного зв'язку у четвертому кварталі 2020 року користувалися 25,9 млн абонентів, на 1,3% менше, ніж у четвертому кварталі 2019 року. На це вплинуло часткове призупинення продажу в дилерській мережі через локдаун, а також такі ринкові тренди, як зменшення кількості клієнтів, що користуються сім-картами різних операторів", - наголошується у повідомленні "Київстару".

За даними "Київстару", у четвертому кварталі 2020 року кількість користувачів мобільного інтернету досягла 17,1 млн абонентів, що на 1,3% більше, ніж у четвертому кварталі 2019 року. При цьому кількість абонентів, які користуються інтернетом 4G, збільшилася за рік на 30%. Завдяки зростанню кількості користувачів цифрових послуг і збільшенню споживання, середній дохід від абонента (ARPU) у четвертому кварталі 2020 року зріс на 16,9% порівняно з аналогічним періодом 2019 року - до 80 грн.

Абоненти у 2020 році збільшили споживання мобільного інтернету та голосових послуг. Так, у четвертому кварталі 2020 року середнє споживання дата-трафіку на абонента становить 6,1 Гб, на 43% більше, ніж роком раніше.

Споживання голосового трафіку на абонента за зазначений період становить 651 хв, або на 12,7% більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

У четвертому кварталі 2020 року дохід оператора збільшився на 15,2% - до 6,697 млрд грн. Із них 6,229 млрд грн становить дохід від послуг мобільного зв'язку (+15%), 430 млн грн - дохід від послуг фіксованого зв'язку (+21,3%). Показник EBITDA за цей період зріс на 10,4% - до 4,452 млрд грн, маржа скоротилася на 2,8 процентних пункта - до 66,5%.

Капітальні інвестиції у четвертому кварталі 2020 року становлять 1,251 млрд грн, що на 25,9% більше, ніж у четвертому кварталі 2019 року.

За минулий рік "Київстар" перерахував до держбюджету податків та інших платежів на загальну суму 9,3 млрд грн.

Крім того, з початку пандемії COVID "Київстар" надав допомогу суспільству та абонентам на 80 млн грн - це безкоштовні послуги зв'язку, бонуси для медпрацівників, закупівля апаратів вентиляції легень для низки медичних закладів, і багато іншого.

Як повідомлялося з посиланням на звіт материнської компанії VEON, чистий дохід оператора за підсумками 2019 року становить 22,392 млрд грн, що на 19,6% більше, ніж за 2018 рік; дохід оператора від надання послуг мобільного зв'язку зріс на 20% - до 20,903 млрд грн, від надання послуг фіксованого зв'язку - на 11%, до 1,35 млрд грн, а показник EBITDA збільшився на 39,4% і становить 14,683 млрд грн, при цьому маржа EBITDA - на 9,3 процентних пункта, до 65,6%.

"Київстар" - найбільший український оператор телекомунікацій. Надає послуги зв'язку і передачі даних на основі широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 3G. Його послугами на кінець 2019 року користувалися приблизно 26,2 млн абонентів мобільного зв'язку і приблизно 1 млн клієнтів фіксованого інтернету.

Акціонером "Київстару" є міжнародна група VEON (раніше - VimpelCom Ltd.). Акції групи котируються на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк).