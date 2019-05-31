Экономика

21:23 31.05.2019

Кабмин на следующем заседании примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля – Гройсман

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Кабмин на следующем заседании примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля – Гройсман

Премьер-министр Украина Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины на следующем заседании примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля.

"Все те предприятия, государственные компании, которые имеют к этому отношение (рыкну электроэнергии - ИФ) сегодня абсолютно поняли, что они должны это сделать, и это будет сделано… Регулятор полностью подготовил нормативную базу. Мы в среду примем 2-3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

По словам Гройсмана, важным является то, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "Тут закон нам дает возможность ограничит цену, и мы это сделаем", - добавил он.

Кроме того, премьер отметил, что также не должна существенно расти цена для промышленности, а для этого, по его мнению, нужны соответствующие решения правительства и регулятора.

"Если мы примем эти решения, и они начнут работать, я не вижу проблем, чтобы запустить", - констатировал Гройсман.

Теги: #гройсман #електроенергія #ринок
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