"Київстар" збільшив покриття 4G у Дніпропетровський і Харківській областях

Мобільний оператор "Київстар" запустив 4G-зв’язок у 235 населених пунктах Дніпропетровської та Харківської областей.

Як повідомила прес-служба оператора в п'ятницю, мобільний зв'язок 4G став доступним у населених пунктах Біляївка, Волохів Яр, Губарівка, Дворічна, Сахновщина, Старовірівка (Харківська обл.), Василівка, Водяне, Златоустівка, Миролюбівка, Новокалинівка, Новоолександрівка, Павлопілля (Дніпропетровська обл.) та ін.

"Для покращення 4G-покриття у цих населених пунктах "Київстар" встановив 27 базових станцій на частотах LTE900. У результаті ще у 72 тис. людей з'явилася можливість користуватися мобільним інтернетом на високій швидкості - до 100 Мбіт/с", - йдеться в повідомленні.

Загальна кількість базових станцій мобільного зв'язку компанії - понад 38 тис.

"Київстар" на сьогодні вже забезпечив можливість доступу до 4G майже для 85% населення. За дев’ять місяців 2020 року оператор інвестував у розвиток нових мобільних технологій понад 4 млрд грн.