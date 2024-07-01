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15:34 01.07.2024

В Одесі відкрили ще 4 пляжі - мерія

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В Одесі відкрили ще 4 пляжі - мерія

Чотири додаткових пляжі відкрито в Одесі, повідомляють у телеграм-каналі мерії міста "Одеса. Офіційно" з посиланням на дані Одеської обласної адміністрації в понеділок.

"Ще чотири офіційно відкриті зони в Одесі: інклюзивний пляж (поруч із "Калетоном"), пляж True Man Sun of a Beach, два пляжі Red Line (обидва - "Аркадія")", - йдеться в повідомленні.

Водночас у мерії зазначили, що список пляжів, які працюють, доповнюватимуть у міру проходження перевірок.

"Під час повітряної тривоги, під час виявлення підозрілих предметів, під час шторму від двох балів і в темний час доби перебування людей біля моря заборонено!" - наголосили в обладміністрації.

Як повідомляли, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" 8 червня спільно підписали наказ про доступ цивільних до моря. "Перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі", - повідомив тоді Кіпер.

Він анонсував відкриття близько 20 пляжів в Одесі та Одеському районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі.

Теги: #відкриття #пляжі #одеса

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