За 10 років у Києві оновили та створили 570 парків і скверів - Кличко

У столиці з 2014 року створено та оновлено 570 скверів і парків, зокрема "Перемога", "Совки" та "Нивки", повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"З 2014 року ми оновили та створили загалом 570 парків скверів. Відтепер кияни та гості столиці, а також сім'ї, які знайшли прихисток у нашому місті під час війни, можуть прогулятися захоплюючими схилами Володимирської гірки, сучасним Куренівським парком, оновленими парками "Перемога", "Совки", "Нивки", новою зоною відпочинку на Троєщині, а також справжнім зеленим діамантом Києва - парком "Наталка", який уже став частиною великої рекреаційної зони, що ми продовжуємо створювати на Оболоні", - написав Кличко в Телеграм-каналі в середу з нагоди 10-річчя свого мерства в столиці.

Кличко є київським міським головою з 5 червня 2014 року.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/3132