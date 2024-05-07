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20:52 07.05.2024

Аграрії Одеської області у 2024р наростили площі під овочами на 6,5%

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Аграрії Одеської області у 2024р наростили площі під овочами на 6,5%

Фермери Одеської області в сезоні-2024 планують засіяти близько 15 тис. га овочів, що на 6,5% більше, ніж роком раніше, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«Засіяно 14 тис. га - в Одеській області майже завершили посів овочів. Цього року наші аграрії готуються збільшити врожай динь і кавунів", - написав він у Telegram.

За його інформацією, в Одеській області, за попередніми розрахунками, валовий збір овочів очікується близько 290 тис. тонн за норми споживання населенням області 315 тис. тонн, що дасть змогу області практично повністю забезпечити свою потребу в овочах.

Крім того, в регіоні прогнозується перевиробництво помідорів і цибулі - аграрії планують продавати ці овочі в інші області, резюмував голова Одеської ОВА.

Теги: #одеса #аграрії

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