Кабмін розширив перелік категорій переселенців, яким продовжать виплату держдопомоги на проживання

Кабінет міністрів України розширив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким продовжуватимуть виплату державної допомоги на проживання, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Від початку повномасштабної війни уряд підтримував своїх громадян, які змушені були стати ВПО, зокрема, було запроваджено кризову виплату - допомогу на проживання. Ця виплата є фінансовою допомогою від держави для людини, яка налагоджує життя на новому місці, і підтримує її під час пошуку роботи, влаштування дітей до садочка чи школи, облаштування в новій громаді. З 1 березня 2024 року виплату допомоги на проживання для ВПО було подовжено ще на 6 міс. для окремих категорій ВПО, які отримували її вже протягом одного-двох років (щонайменше 8 міс.)", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що спочатку виплати було продовжено для людей, які не мають можливості працювати, доглядають за дітьми або тяжко хворими чи осіб з інвалідністю, які не мають доходів або мають низькі доходи.

Водночас, тепер уряд уточнив перелік тих переселенців, які матимуть право на отримання виплат протягом ще 6 місяців.

Зокрема, задля уникнення різночитань постанова чітко передбачає, що, окрім інших, мають право на подовження допомоги ще на 6 місяців також такі категорії людей: особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність (та сім'ї, в яких проживають такі особи); діти, влаштовані у сім'ї патронатного вихователя, патронатні вихователі, діти, які тимчасово влаштовані у сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу.

Також, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного одержувача в сім'ї менший за 9 444 грн, виплати буде подовжено для: особи, які доглядають за дитиною віком до 3 років або дитиною, яка потребує догляду, віком до 6 років; сім'ї, які мають дітей віком до 18 років або віком до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

Крім того, виплати продовжать особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі; особам з інвалідністю ІІІ групи; сім'ям пенсіонерів.

Серед іншого, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців також отримали особи, старші за 55 років.

Також продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня 2024 року, водночас навіть ті, хто подає заяви у квітні, отримають кошти з урахуванням березня.