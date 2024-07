Brave CFO Gathering — 2024. Конференція про можливості для бізнесу в Україні, що відновлюється

Топпідприємці українських та міжнародних компаній цьогоріч знову зібралися в Києві, щоб обговорити ключові питання порядку денного CFO.

14 червня в столиці відбулася перша подія в межах Форуму Фінансових Директорів, також відомого як Ukrainian CFO Forum. Форум проходить щорічно з 1997 року і спрямований на допомогу підприємствам стати більш ефективними та конкурентоспроможними (долучитися до головної події, яка проходить 24-25 жовтня, можна за посиланням https://cfo.ua/cfoforum2024).

Конференція Brave CFO Gathering-2024, що дивовижно, вже другий рік поспіль проходить офлайн в умовах повітряних тривог та відключень. Відомо, що місце проведення не оголошувалось до останнього дня. З питань безпеки, будь-яку інформацію з конференції, новини, фото, відео, не публікувались до закінчення події.

Контекст

Два десятки дискусій, доповідей, інтерв'ю оберталися навколо війни та наслідків для бізнесу. Аби глибше осягнути сучасні тенденції та виклики фінансового сектору, на конференцію були запрошені представники влади, юристи, банкіри, експерти міжнародного рівня, а також топ-підприємці у важкій та легкій промисловості, фармринку, рітейлі, IT-бізнесі тощо.

Склад учасників теж був своєрідним маркером тих підприємців, хто розвиває компанії з різних галузей економіки попри численні перешкоди. Серед них - СEO, MD, CFO, CОO, CIO, фінансові директори, директори з економіки, керівники з трансформації, керівники FP&A. Окрім традиційних тем дискусій, як от інвестиційний фон та перспективи для бізнесу, наголос був на темі регулювання та податкової реформи. Обговорювались і питання управління ризиками, трансформації та ESG-звітності.

“23-й рік - це рік адаптації, коли компанії і банки уже почали пристосовуватися до нової реальності. Завдяки належним діям національного банку, через інфляційне таргетування та контроль за ліквідністю - нам вдалось стабілізувати курс. Економіка відштовхнулась від дна. Були стабілізовані резерви нацбанку за рахунок зовнішніх надходжень. Ми зрозуміли, що у нас нова реальність, в якій ми маємо працювати, будувати, мріяти і розвиватися”, — так розпочав свій виступ Сергій Магдич, заступник Голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ

Також в СЕСІЇ 1 на тему “Brave CFO: Готуємось до нових викликів” взяли участь Дмитро Боярчук, Виконавчий директор CASE Ukraine, Нікіта Ларіонов, Адвокат, радник Arzinger, Олександр Ковальчук, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

“Фактично із того стандартного переліку реформ, які нам пропонують, наприклад, МВФ, ми почали робити або навіть досить успішно реалізували значну частину цього переліку. Я нагадаю, що стандартні рекомендації передбачають приватизацію, лібералізацію цін і дерегуляцію. Є ще певний ряд інших реформ, але це основне. Тобто коли ми говоримо зі Світовим банком, з Міжнародним валютним фондом, вони, як правило, наголошують на цих трьох речах. Майже все з того, що перераховано, станом на 2021 рік у тій чи іншій мірі було реалізовано (…) тарифи станом на 2021 рік майже досягли ринкового рівня, приватизація на останньому етапі впровадження; якщо подивитися більш широко, то з того, що мало бути зроблено, залишалося фактично тільки верховенство права”, — Дмитро Боярчук, Виконавчий директор CASE Ukraine

Під час восьмигодинної дискусії учасники та спікери конференції обговорили передумови для відновлення та розвитку українських компаній в межах трьох ключових сесій:

СЕСІЯ 1 | Brave СFO: Готуємось до нових викликів

ІНТЕРВ'Ю ЗІ СЦЕНИ | Захист прав інвесторів в умовах воєнного стану

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ | Податкова революція (чи еволюція?) головні Тренди регулювання та податковий контроль 2024-2025

СЕСІЯ 2 | Стратегії 2024-2025: Витривалість бізнесу та ESG

CFO ДИСКУСІЯ | AI: Неначасі чи вже пізно

СЕСІЯ 3 | Операційна ефективність та стійкість

ІНТЕРВ'Ю ЗІ СЦЕНИ | Бронювання та бізнес: нові аспекти та практичні кейси

Спікерами стали Дмитро Боярчук, Виконавчий директор CASE Ukraine, Сергій Магдич, Заступник Голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ, Ілля Єленський, CFO АОІЛ, Катерина Риженкова, Директорка Департаменту трансфертного ціноутворення ДПС України, Олег Бібік, Експерт з трансформації бізнесу, Марина Паніна, CFO Varus™, Андрій Овсянніков, Business Continuity Manager ПриватБанк, Віктор Піддубний, Director of Finance and Efficiency for Performance Danone Ukraine, Тетяна Тимченко, Фінансова директорка Нова Пошта, Олексій Урос, Віце-Президент з правових питань Асоціації IT-Ukraine, директор з розвитку бізнесу в Asters Law Firm, Cергій Сметанко, Директор департаменту економіки безпеки і оборони у Міністерстві Економіки України, Руслан Мудрак, Операційний директор «Вересень плюс», мережа магазинів «Файно Маркет».

“Бюджет України на 2024 рік складає понад 3,5 трлн грн, з яких лише 1,7 трлн - це дохідна частина. Все інше ми маємо десь взяти: позичити, отримати, або знайти інші шляхи для поповнення бюджету.

Як вам відомо, G7 ухвалила рішення виділити 50 млрд євро, які будуть отримані з російських активів. Це велика сума і вона має бути в нас [в країні] до кінця цього року. Чи можемо ми розраховувати на те, що ці кошти закриють всі проблеми в Україні? Так, на цей рік ми можемо почувати себе більш впевнено (..) але ці кошти не можуть бути використані на війну. І я думаю, ви теж це добре знаєте”, —

Олександр Ковальчук, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Сесія 1. Brave CFO: Готуємось до нових викликів

“Всі говорять про євроінтеграційні процеси, і більшість вважає, що це суто політичне рішення: приймуть нас в Євросоюз чи ні. Існує думка, що це залежить виключно від політичної волі, незалежно від того, як ми організували роботу всередині країни. Але це не так”,

Катерина Риженкова, Директорка Департаменту трансфертного ціноутворення, ДПС України

ВВП України минулого року становив 6,5 трильйонів, видатки з бюджету, включаючи Пенсійний фонд, склали 4,9 трильйонів. 46,6 мільярдів євро, які ми отримуємо у вигляді виключно фінансової допомоги – становить 3% ВВП. Скільки б ми не збирали податків, внутрішньо ми цю війну не тягнемо.

Зважаючи на поточну економічну ситуацію, немає необхідності піднімати податки . Коли ми обговорюємо можливість підняття податків, ми маємо на увазі, що це право використовується для збалансування наших фінансових потреб. Наші потреби настільки перевищують баланси, що вони не вирівнюються , оскільки підтримання нашої оборони коштує більше 100% нашого ВВП (!).

. Коли ми обговорюємо можливість підняття податків, ми маємо на увазі, що це право використовується для збалансування наших фінансових потреб. Наші потреби настільки перевищують баланси, що вони , оскільки підтримання нашої оборони коштує більше 100% нашого ВВП (!). Позиція європейців така: якщо ви хочете приєднатися [до ЄС], ви можете це зробити, але є певні умови . Ці умови передбачають інтеграційний процес, який включає імплементацію законодавчих норм, що відповідають європейській стратегії та концепції. І це стосується не лише податкової сфери, а кожної галузі нашого життя. Всі центральні органи виконавчої влади мають працювати над цим.

. Ці умови передбачають інтеграційний процес, який включає імплементацію законодавчих норм, що відповідають європейській стратегії та концепції. І це стосується не лише податкової сфери, а кожної галузі нашого життя. Всі центральні органи виконавчої влади мають працювати над цим. За останні п'ять місяців бізнес зіткнувся з численними викликами в сфері оподаткування . Підприємства ще не встигли оговтатись від змін до Податкового кодексу та відміни мораторію на перевірки, особливо під час війни. Уряд схвалив національну стратегію доходів, яка передбачає зміни в оподаткуванні, підвищення податкових ставок та відміну деяких податкових пільг. Бізнесу доводиться адаптуватися до цих численних змін.

. Підприємства ще не встигли оговтатись від змін до Податкового кодексу та відміни мораторію на перевірки, особливо під час війни. Уряд схвалив національну стратегію доходів, яка передбачає зміни в оподаткуванні, підвищення податкових ставок та відміну деяких податкових пільг. Бізнесу доводиться адаптуватися до цих численних змін. Наступні десять років ми будемо жити в режимі постійних змін законодавства. Це буде нон-стоп процес, і нам доведеться постійно вчитися та адаптуватися.

законодавства. Це буде нон-стоп процес, і нам доведеться постійно вчитися та адаптуватися. Незалежно від обсягу зібраних податків , внутрішні ресурси не здатні повністю покрити витрати, пов'язані з війною.

, внутрішні ресурси не здатні повністю покрити витрати, пов'язані з війною. Економічна політика повинна виходити з того, що фундаментальні інститути у нас не працюють ; вона повинна фокусуватись на спрощенні та лібералізації правил гри в умовах неробочих фундаментальних інститутів, допоки функціональні інститути верховенства права не створять та не перевірять їх спроможність.

; вона повинна фокусуватись на спрощенні та лібералізації правил гри в умовах неробочих фундаментальних інститутів, допоки функціональні інститути верховенства права не створять та не перевірять їх спроможність. Не повинно бути домінації “фіскальної доцільності” - ріст економіки не можна приносити в жертву фіскальним потребам.

- ріст економіки не можна приносити в жертву фіскальним потребам. Адаптація європейських норм повинна проводитись дуже обережно за принципом: спочатку (робочі) європейські інститути, а потім вже європейські норми.

Сесія 2. Стратегії 2024 -2025: Витривалість бізнесу та ESG

Країна, як економіка, переживає складні часи, і нам потрібно дочекатися нашої перемоги. Проте наші бізнеси мають залишатися конкурентоспроможними та ефективними , докладаючи зусиль і використовуючи сучасні інструменти. Ми повинні готуватися до конкуренції на світових ринках, де працюють компанії з великим досвідом. Відповідно, ми маємо створювати продукти, які будуть конкурентоспроможними не лише зараз, але й у майбутньому.

, докладаючи зусиль і використовуючи сучасні інструменти. Ми повинні готуватися до конкуренції на світових ринках, де працюють компанії з великим досвідом. Відповідно, ми маємо створювати продукти, які будуть конкурентоспроможними не лише зараз, але й у майбутньому. Сьогодні в Україні важко з людським капіталом, а людей, які управляють порядком денним ESG, просто немає — ми ще їх не навчили, не виростили. Тому треба починати вже.

— ми ще їх не навчили, не виростили. Тому треба починати вже. Немає сумнівів, що Україна прямує до Європейського Союзу, і якщо не у 2025-му, то у 2030-му або 2035-му це точно станеться. Великі компанії першими підпадуть під дію норм ESG та Сталого розвитку та вимагатимуть аналогічних дій від своєї мережі постачання. Деякі українські компанії вже сьогодні підпадають під дію цих директив, особливо великі компанії, які ведуть бізнес у Європі або є постачальниками європейських компаній.

Сесія 3: Операційна ефективність та стійкість

Традиційні фінансові обов'язки, такі як звітність, контроль витрат і управління ризиками, залишаються важливими для СFO . Проте, сучасний фокус фінансових директорів переноситься на стратегічне планування. Вони активно включаються до стратегічних комітетів для розробки та впровадження стратегій компанії, відтак уникаючи упущень у процесі реалізації.

. Проте, сучасний фокус фінансових директорів переноситься на стратегічне планування. Вони активно включаються до стратегічних комітетів для розробки та впровадження стратегій компанії, відтак уникаючи упущень у процесі реалізації. Українські CFO сьогодні все частіше беруть участь у розробці нових продуктів , визначенні цінової стратегії та управлінні інноваціями. Вони тісно співпрацюють з командами, які займаються новими тенденціями та розробкою нових продуктів.

, визначенні цінової стратегії та управлінні інноваціями. Вони тісно співпрацюють з командами, які займаються новими тенденціями та розробкою нових продуктів. Тема бронювання активно обговорюється в суспільстві . Постанова діє вже півтора роки. Наряду з Міністерством економіки, в процеси включаються контролюючі органи, зокрема Міністерство оборони та Міністерство цифрової трансформації.

. Постанова діє вже півтора роки. Наряду з Міністерством економіки, в процеси включаються контролюючі органи, зокрема Міністерство оборони та Міністерство цифрової трансформації. У процесі бронювання в компаніях , крім генерального директора або власника , які зацікавлені у збереженні бізнесу і продовженні його функціонування, бере участь кадровий персонал, в тому числі фінансовий директор . Це пов'язано з необхідністю отримання підстав для бронювання, до прикладу, мобілізаційне завдання, договір з мобілізаційними силам, визначення підприємства як критично важливого.

, , які зацікавлені у збереженні бізнесу і продовженні його функціонування, . Це пов'язано з необхідністю отримання підстав для бронювання, до прикладу, мобілізаційне завдання, договір з мобілізаційними силам, визначення підприємства як критично важливого. З точки зору визначення підприємства критично важливим, є 7 основних критеріїв; для бронювання ви маєте відповідати хоча б трьом. По-перше, відсутність боргу з ЄСВ. По друге, середня зарплата за квартал: у Києві вона найбільша, в регіонах менша. Це один з тих дієвих критеріїв, який використовує 99% підприємств. З третім зазвичай у всіх проблема: 32 млн доларів/євро обороту або півтора млн євро податків. Левова частка бізнесу цим критеріям не відповідає. Де отримати цей третій критерій? Перше місце - це профільне міністерство. Друге місце, де ви можете отримати цей “+” - це за місцем реєстрації юридичної особи, там де стоїть підприємство. Є ще критерій міністерства економіки.

Доступ до *повної версії дискусії мають тільки зареєстровані учасники.

Ознайомитись з програмою та спікерами конференції можна за посиланням.

Серед офіційних партнерів заходу — ПУМБ, AC Crowe Ukraine, Вчасно, Boyden Ukraine, TOMCAS | Gold Partner IBM, Arzinger, Innoware, ACCA Ukraine, Payoneer, Silpo Voyage Pro, WARTO, Вина Світу, Моршинська, Tanqueray.



Для нашої спільноти діють особлива пропозиція - знижка -15% на участь у будь-який день форуму. Щоб скористатися знижкою, введіть промокод “BraveInterfax” під час купівлі квитка на сайті cfo.ua

Про організатора: Оперуючи на ринку з 1997 року, компанія FA Service є визнаним лідером в сфері організації бізнес-заходів фінансової спрямованості в Україні. Через власні бренди ми допомагаємо компаніям та професіоналам розвивати бізнес, приймати більш обґрунтовані рішення, здійснювати прориви та зростати.

Підписуйтесь та слідкуйте за новинами FA Service у соцмережах:

Facebook

Instagram

Linkedin

Фото: Роман Лісовський

Інтерфакс-Україна офіційний інформаційний партнер