Пресрелізи

16:35 29.03.2024

Анатолій Шкрібляк про розширення лінійки каш швидкого приготування ТМ "Добродія"

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Продуктовий асортимент ТМ "Добродія" поповнився смачними кашами швидкого приготування. Про це розповів акціонер "Добродія Фудз" Шкрібляк Анатолій Васильович. Які смаки представлені на ринку й у чому переваги продукції – читайте далі у матеріалі. 

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Смачно, зручно та корисно: нові порційні каші від ТМ "Добродія"

Анатолій Шкрібляк повідомив, що віднедавна асортимент ТМ "Добродія" збагатився порційними кашами на основі гречаних пластівців вагою 60 грамів. З такого обʼєму споживач отримає понад 200 грамів готового до вживання продукту. Це відповідає порції повноцінного обіду для дорослої людини. Водночас зручне паковання дозволяє брати порційні каші на роботу, у подорож чи на відпочинок.

Наразі представлені пʼять смаків порційних каш: 

  • з сиром "Парменталь" та італійськими травами; 
  • зі смаком трюфеля й сиру; 
  • з куркою; 
  • з моцарелою; 
  • з молоком, яблуком і морквою.

"Каші на основі гречаних пластівців мають традиційний смак і корисні властивості", – зазначає Анатолій Шкрібляк і додає, що гречка здатна зменшити відчуття голоду надовго, оскільки вона досить ситна.

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До того ж гречка є однією з найпопулярніших каш серед українців. На основі якісної крупи "Добродія" виготовляє гречані пластівці, які швидко готуються, мають приємний смак і зберігають користь. Виготовлені за міжнародними стандартами каші на основі гречаних пластівців сприяють очищенню організму від токсинів і шлаків, а також допомагають нормалізувати процес метаболізму. Крім того, вони знижують ймовірність виникнення каменів у жовчному міхурі завдяки високому вмісту клітковини.

Продукція від ТМ "Добродія" містить лише натуральні інгредієнти без штучних домішок. Порційні каші створені за унікальною рецептурою, яка смакуватиме кожному. А ще це простий спосіб швидко приготувати здорову їжу для себе й близьких. Так, на приготування страви знадобиться лише 5 хвилин.

Як зазначає Анатолій Шкрібляк, порційні каші від ТМ "Добродія" зʼявляться на полицях магазинів і супермаркетів у першому кварталі 2024 року.

Нова продукція від "Добродії Фудз"

"Добродія Фудз" регулярно розширює свій асортимент якісною смачною продукцією й у такий спосіб збагачує український ринок новими позиціями. До слова, компанія нещодавно представила новий продукт – снеки YUMMOJI, про що розповів Анатолій Шкрібляк інтернет-виданню META.ua

 

Теги: #добродія #шкрібляк #добродія_фудз
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