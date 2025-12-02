Інтерфакс-Україна
Курс “Балансуючий ринок та виробники”: як уникнути ризиків та працювати стабільно?

Українські виробники електроенергії сьогодні працюють у середовищі, де кожна помилка може коштувати дорого: неправильне планування графіків, нерозуміння роботи балансуючого ринку та інших сегментів — усе це призводить до фінансових втрат і нестабільності діяльності.

Багатьом учасникам ринку потрібне системне розуміння, як працює балансуючий ринок і як уникати типових ризиків, що виникають у щоденній роботі виробників. Саме тому запрошуємо 23 грудня 2025 року на курс “Балансуючий ринок та виробники”, який проводиться в межах соціальної Програми АТ “Оператор ринку” щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України.

Яку проблему вирішує курс?
Виробники часто стикаються з тим, що:
• небаланси зростають і тягнуть за собою значні фінансові зобов’язання
• немає розуміння, як формується ціна за виконання команд при різних станах системи
• які саме виробники мають зобов’язання подавати заявки, а які — ні
• немає ясності, коли виробник може надавати послуги з балансування

Курс дає можливість структуровано розібратися в роботі ринку, в особливостях кожного з варіантів реалізації та в кейсах для уникнення помилок, які коштують компаніям мільйонів.

Що отримають учасники курсу?
• чітке розуміння правил роботи всіх сегментів ринку
• логіку ціноутворення та графіки в доступному форматі
• покрокове пояснення роботи на балансуючому ринку
• знання, як приймати виважені рішення та мінімізувати небаланси
• практичні ситуації: як діяти виробнику у складних кейсах
• розуміння, як працює балансуючий ринок, як надаються та виконуються команди

Консультаційна Програма АТ “Оператор ринку”, що включає пакети “Модель ринку”, “Зелений+”, “Розподілена генерація” та “Балансуючий ринок та виробники”, має соціальний характер. Увесь дохід від надання послуг спрямовується на підтримку Збройних сил України. Деталі — на ikp.oree.com.ua.

