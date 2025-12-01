Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
20:12 01.12.2025

KLR Bus розширює міжнародні звʼязки та планує відкриття рейсу до Португалії

2 хв читати
Фото: Надано компанією KLR

Сьогодні, 01 грудня 2025 року у Посольстві України в Португальській Республіці відбулася зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла із засновником української компанії-оператора пасажирських перевезень KLR Bus, експертом у галузі транспорту Андрієм Хоркавим. Про це він повідомив на персональній сторінці у Facebook.

Основну увагу під час зустрічі присвятили питанням підтримки українських громадян у Португалії та розвитку транспортного сполучення між двома країнами.

Як зазначила пані Посол, наразі в Португалії перебуває понад 85 тисяч українців, з яких близько 56 тисяч отримали тимчасовий захист.

"85 тисяч наших співвітчизників у Португалії — це не просто цифри, це люди, які тримають зв’язок із Україною та потребують надійного та доступного сполучення з батьківщиною. Тому ми, як компанія, що займається міжнародними пасажирськими перевезеннями, завжди знаходимось в пошуку діалогу із офіційними представництвами України за кордоном, з громадськими організаціями та місцевим бізнесом, щоб ці зв’язки не втрачати, а навпаки – посилювати. Ми мали дуже конструктивний діалог, зокрема обговорили плани компанії щодо запуску повноцінного маршруту Україна-Португалія у 2026 році", - зазначив у свою чергу Андрій Хоркавий.

Засновник KLR Bus розповів, що сторони обговорили питання налагодження діалогу з приватними та муніципальними операторами автобусних терміналів, аби отримати доступ до усієї транспортної інфраструктури.

У KLR Bus також заявили про готовність здійснювати перевезення дітей українських захисників на оздоровлення в Португалію, а також про доставку гуманітарних вантажів до України.

"Для нас важливо не лише перевозити пасажирів, а й допомагати там, де це найбільше потрібно. Перевезення дітей наших героїв на відпочинок, доставка гуманітарних вантажів, масштабування українського бізнесу — це наш внесок у спільну Перемогу й підтримку українців за кордоном", — резюмував Андрій Хоркавий.

