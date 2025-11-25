UCSC MRKTNG AWARDS 2025: як пройшла дебютна професійна премія для маркетингу українських ТРЦ

20 листопада Українська Рада Торгових Центрів вперше зібрала галузь на церемонію нагородження UCSC MRKTNG AWARDS 2025 — першої в Україні премії, що відзначає найкращі маркетингові кейси у сфері торговельної нерухомості. Подія стала новим етапом у формуванні професійних стандартів маркетингу ТРЦ та продемонструвала, як трансформується індустрія в умовах воєнного часу.

Захід відбувся у концептуальному просторі HRAM та об’єднав представників провідних українських ТРЦ, девелоперів, ритейлерів і партнерів галузі. Учасники не лише дізналися про найкращі марткетинг-кейси торговельних центрів, а й долучилися до професійного обговорення та благодійної ініціативи.

Панельна дискусія: маркетинг воєнного часу

Відкрила вечір панельна дискусія “Маркетинг воєнного часу: бути чи не бути?”. Модерували розмову голова УРТЦ Максим Гаврюшин та CMO Promodo, член колегії журі Валерія Лавська.

Участь у дискусії взяли член журі UCSC MRKTNG AWARDS та засновник європейської премії CEEQA Річард Холвард, решта міжнародних членів журі записала ексклюзивні відео з відповідями на головні питання панелі. В процесі до обговорення також долучилися присутні на заході топменеджери галузі: Сергій Бадрітдінов (СЕО MTI), Юлія Щаслива (СЕО ТРЦ Respublika Park) та Анна Чуботіна (СЕО Arricano в Україні).

Експерти говорили про відповідальність бізнесу та роль маркетингу у розвитку бізнесу.

Благодійний аукціон на підтримку Сил оборони

Спеціальним гостем премії став Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ Сергій Іванович Наєв, який звернувся до гостей із вітальним словом та подякою за активно соціальну підтримку, а також представив лоти для благодійного аукціону.

Усі зібрані кошти будуть передані на потреби 112-ої, 72-ої, 59-ої бригад та 5-го окремого батальйону.

Нагородження найкращих маркетингових кейсів

Кульмінацією вечора стало вручення нагород у чотирьох ключових категоріях:

Creative of the Year

Best Social Media Campaign

Tactical Activation

Corporate Social Responsibility

Ексклюзивні статуетки, створені українським скульптором Євгеном Примаченком, стали відзнакою інноваційності, професійності та внеску у розвиток індустрії.

Вручали нагороди представники компаній-партнерів: Park System, “Сонячні Системи”, “LG Вісен Україна”, а також члени журі Валерія Лавська та Річард Холвард.

Серед переможців ТРЦ Nikolsky (Харків), Respublika Park (Київ), Lavina Mall (Київ), “Екватор” (Рівне), “Злата Плаза” (Рівне), “Епіцентр” (Київ), Любава (Черкаси), Retroville (Київ), Blockbuster Mall (Київ), “Французький Бульвар” (Харків), TSUM Kyiv та багато інших.

Окрему спеціальну відзнаку — The Human Touch Award by JYSK — отримав кейс ТРЦ Victoria Gardens “За надихаючу єдність та турботу через дії”.

Повний перелік переможців та їхні кейси можна подивитися у підсумковому матеріалі на сайті УРТЦ.

UCSC MRKTNG AWARDS 2025 стала платформою, що об’єднала бізнес, визначила нові орієнтири для галузі та підкреслила роль ТРЦ як важливих соціальних, економічних і культурних центрів у воєнний час.