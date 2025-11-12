Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:00 12.11.2025

Колективний стенд Made in Kyiv на міжнародній виставці Matelec 2025 у Мадриді

2 хв читати
Колективний стенд Made in Kyiv на міжнародній виставці Matelec 2025 у Мадриді

З 18 по 20 листопада 2025 року в Мадриді (Іспанія) відбудеться одна з провідних європейських виставок електротехнічної, енергетичної та промислової автоматизації — Matelec 2025.

Цього року Київ презентує колективний стенд Made in Kyiv, організований Департаментом промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації.

На стенді площею 36 м² буде представлено 10 київських підприємств, що демонструють потенціал столиці у сфері високих технологій, автоматизації, енергетики та інноваційного виробництва:

  • ТОВ «Компанія ВЕРСІЯ»
  • ТОВ «ЕЛВАТЕХ»
  • ТОВ «НВФ ІНІТ»
  • ТОВ «Сенсорні системи України»
  • ПрАТ «Українська технологічна компанія»
  • ПрАТ «Промзв’язок»
  • ТОВ «Інтелтек Україна» (ITW Systems)
  • ТОВ «Спінор Інтернешнл»
  • ТОВ «НІК-Електроніка»
  • ТОВ «НТЦ Енергозв’язок»

Участь для підприємств — безкоштовна. Проєкт реалізується в межах Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку міста Києва на 2024–2025 роки.

На другий день виставки, 19 листопада, у межах Matelec 2025 відбудеться Діловий форум українсько-іспанського співробітництва та презентація експортного потенціалу міста Києва. У заході візьмуть участь представники органів місцевої влади, бізнесу та промислових асоціацій обох країн. Програмою форуму передбачено презентації з обох сторін, B2B-зустрічі та обговорення можливостей партнерства у сфері енергетики, електроніки та smart-рішень.

«Місто Київ системно підтримує підприємців і допомагає їм виходити на міжнародні ринки. Наша мета — зміцнювати позиції Києва як сильного європейського бренду виробництва, інновацій та бізнес-співпраці», — зазначив Володимир Костіков, директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

 

Теги: #matelec_2025 #made_in_kyiv

