Колективний стенд Made in Kyiv на міжнародній виставці Matelec 2025 у Мадриді
З 18 по 20 листопада 2025 року в Мадриді (Іспанія) відбудеться одна з провідних європейських виставок електротехнічної, енергетичної та промислової автоматизації — Matelec 2025.
Цього року Київ презентує колективний стенд Made in Kyiv, організований Департаментом промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації.
На стенді площею 36 м² буде представлено 10 київських підприємств, що демонструють потенціал столиці у сфері високих технологій, автоматизації, енергетики та інноваційного виробництва:
- ТОВ «Компанія ВЕРСІЯ»
- ТОВ «ЕЛВАТЕХ»
- ТОВ «НВФ ІНІТ»
- ТОВ «Сенсорні системи України»
- ПрАТ «Українська технологічна компанія»
- ПрАТ «Промзв’язок»
- ТОВ «Інтелтек Україна» (ITW Systems)
- ТОВ «Спінор Інтернешнл»
- ТОВ «НІК-Електроніка»
- ТОВ «НТЦ Енергозв’язок»
Участь для підприємств — безкоштовна. Проєкт реалізується в межах Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку міста Києва на 2024–2025 роки.
На другий день виставки, 19 листопада, у межах Matelec 2025 відбудеться Діловий форум українсько-іспанського співробітництва та презентація експортного потенціалу міста Києва. У заході візьмуть участь представники органів місцевої влади, бізнесу та промислових асоціацій обох країн. Програмою форуму передбачено презентації з обох сторін, B2B-зустрічі та обговорення можливостей партнерства у сфері енергетики, електроніки та smart-рішень.
«Місто Київ системно підтримує підприємців і допомагає їм виходити на міжнародні ринки. Наша мета — зміцнювати позиції Києва як сильного європейського бренду виробництва, інновацій та бізнес-співпраці», — зазначив Володимир Костіков, директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
