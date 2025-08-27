Made in Kyiv: київські виробники харчової продукції на міжнародній виставці в Ризі

З 4 по 6 вересня 2025 року в місті Рига (Латвія) відбудеться міжнародна виставка харчової промисловості Riga FOOD 2025 — ключова галузева подія в Балтійському регіоні. Щороку вона збирає сотні виробників, дистриб’юторів і закупівельників з багатьох країн світу. У 2024 році участь у виставці взяли понад 400 компаній із 25 країн.

Цього року Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА організовує консолідований стенд “MADE IN KYIV” площею 36 м², де буде представлено продукцію провідних київських виробників харчової галузі.

Участь для підприємств — безкоштовна. Цей проект реалізується в рамках Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку на 2024 – 2025 роки

Також, 5 вересня відбудеться Діловий форум українсько-латвійського співробітництва та презентація експортного потенціалу міста Києва, за участі представників міських адміністрацій Києва та Риги, київських компаній-виробників та компаній з Балтійського регіону. Програмою передбачено презентації з обох сторін, b2b-зустрічі та підписання угод про співпрацю.

«Місто системно підтримує київський бізнес і, особливо, його вихід на міжнародні ринки. Наші виробники — конкурентоспроможні, а Made in Kyiv стає впізнаваним знаком довіри за кордоном» - зазначив Володимир Костіков, директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

На стенді будуть представлені:

ТОВ «Інтерагропак» ПрАТ «Київський маргариновий завод» ТОВ «Фірма «Фавор» ПрАТ «Оболонь» ТОВ «Компанія «Рідна їжа» ТОВ «Київхліб» ТОВ «Київська макаронна фабрика» ТОВ «Асканія-Пак» ТОВ «Чанта Маунт» ТОВ «ІТАК»

Участь у Riga FOOD 2025 — це можливість для столичних виробників розширити експорт та налагодити нові зв’язки. Для столиці ж - підтвердження системної роботи з підтримки промислового потенціалу міста та представлення Києва як експортної та інвестиційної платформи міжнародній аудиторії



